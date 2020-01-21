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В Екатеринбурге стартовало голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. На официальном портале Екатеринбурга стартовало рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году. Мероприятия пройдут в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».



По итогам предварительного сбора предложений от горожан в итоговый перечень вошли: сад имени Ф. Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки — от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда, дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира — Софьи Ковалевской.



Чтобы принять участие в процедуре голосования жителям Екатеринбурга достаточно заполнить Google-форму, проставляя отметку в ячейке напротив наименования объекта. Регистрация на портале не требуется, весь процесс займет не больше минуты.



Рейтинговое голосование завершится в 18.00 30 января 2020 года, сообщается на официальном городском портале.

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