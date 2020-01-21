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Авиасообщение с курортами Египта может возобновиться в конце апреля — начале мая 2020 года

УрБК, Москва, 21.01.2020. На этой неделе российская делегация проводит очередную инспекционную проверку международных аэропортов Хургады и Шарм-Эль-Шейха. По сообщению египетской прессы, особое внимание уделяется действиям персонала, сообщает Ассоциация туроператоров России.



Напомним, что предыдущая проверка египетских аэропортов популярных курортов со стороны российской стороны была проведена в апреле прошлого года.



В этот понедельник, 20 января, специалисты по авиабезопасности ознакомились с работой аэропорта Хургады: были осмотрены старый и новый терминалы, проанализированы процедуры безопасности в залах вылета и прибытия, процесс досмотра пассажиров и багажа, погрузки на воздушное судно, работа камер видеонаблюдения. При этом особое внимание уделяется действиям персонала.



По прогнозам экспертов, на которых ссылается «Вестник АТОР», если данная проверка окажется завершающей, российские рейсы на курорты Египта возобновятся в конце апреля — начале мая 2020 года.



«Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет 2,5-3 месяца», — уточнили специалисты авиаотрасли.



Хотя, скорее всего, первыми на египетские курорты, по мнению экспертов, отправятся регулярные авиаперевозчики.



«Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции», — цитирует специалистов авиаотрасли «Вестник АТОР».



«Потеря российского туриста оказалась невосполнима для рынка Египта. Думаю, что египетское правительство пойдет на ряд мер для туроператоров для частичного субсидирования расходов либо самих туроператоров, либо авиаперевозчиков или самих отелей. Но однозначно будут предприняты шаги в этом направлении и со стороны государства, и сознательного бизнеса, для того чтобы резко изменить ситуацию к лучшему, но не чтобы на этом нажиться», — подчеркнул в комментарии УрБК руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.



По его словам, потеря египетского направления тоже оказалась крайне болезненной для российского рынка туриндустрии, поскольку на него приходилось около 54% объема всех средств от зарубежного сегмента.

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