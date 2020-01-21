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Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 41 коп.

21 январь 2020 (15:38)

УрБК, Москва, 21.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 39 коп. до 61,86 руб., евро — на 41 коп. до 68,62 руб.

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