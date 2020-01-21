Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 41 коп.
21 январь 2020 (15:38)
УрБК, Москва, 21.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 39 коп. до 61,86 руб., евро — на 41 коп. до 68,62 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 33 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 28 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 5 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 61 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро снизился на 1 коп.