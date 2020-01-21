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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» улучшило условия труда в ремонтно-механическом цехе

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» в 2019 году обновило шесть стационарных рабочих мест электрогазосварщиков, расположенных в ремонтно-механическом цехе. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В улучшение условий труда рабочих компания вложила порядка 2,5 млн руб. Для всех стационарных мест закупили новые стулья и защитные шторы, которыми оградили рабочее пространство. Внутри разместили современные подъемно-поворотные вытяжные устройства.



«Рекомендацию по обновлению тогда еще единственного стационарного рабочего места электрогазосварщика завод получил летом 2018 года по итогам плановой проверки свердловского Роспотребнадзора. В компании решили сделать больше — кроме одного обновленного рабочего места было решено организовать еще пять. Как и планировалось, эту работу завершили в течение 2019 года», — говорится в сообщении.

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