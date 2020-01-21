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Cуд поддержал решение о конфискации незадекларированных компьютеров у пассажира авиарейса Екатеринбург — Душанбе

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о конфискации товаров, которые пассажир пытался вывезти через таможенную границу ЕАЭС без декларации.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в августе 2019 года в аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург — Душанбе пересек зеленую линию, ограничивающую зону таможенного контроля, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.



Однако в ходе проведенного таможенного досмотра сотрудниками таможни было установлено, что через таможенную границу ЕАЭС пассажир пытался вывезти 38 компьютерных гарнитур, 150 карт памяти microSDHC, 50 микрокомпьютеров Raspberry и 42 блока питания к ним. Пассажирскую таможенную декларацию мужчина не заполнял. Сотрудником Кольцовской таможни был составлен протокол об административном правонарушении.



Постановлением судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга мужчине по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, было назначено административное наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения.



Он не согласился с этим и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об отмене постановления суда первой инстанции, указывая на нарушение своих процессуальных прав.



«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оценив все имеющиеся доказательства, согласился с выводом суда первой инстанции о том, что товар, перемещаемый через границу, не предназначался для личного пользования. Также судья областного суда не нашел при рассмотрении данного дела нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену состоявшегося по делу постановления. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении.

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