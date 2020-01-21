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Естественная убыль населения Свердловской области за неполный 2019 год превысила 10 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-ноябре 2019 года составила 10 тыс. 263 человека, говорится в материалах Свердловскстата.



За неполный год на Среднем Урале родилось 42 тыс. 650 человек, умерло 52 тыс. 913 человек.



Отметим, что в январе-ноябре 2018 года естественная убыль населения Свердловской области составила 7 тыс. 348 человек.

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