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Опоздавшего пассажира рейса Челябинск — Сочи привлекли к административной ответственности за конфликт с представителями авиакомпании

УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В аэропорту Челябинска местного жителя, опоздавшего на рейс, привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к представительству одной из авиакомпаний требуется наряд полиции.



«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя города Челябинска 1988 года рождения, опоздавшего на рейс Челябинск — Сочи. Мужчина нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в адрес представителей компании и мешая их работе», — говорится в сообщении.



31-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:14</span><br /><strong>Опоздавшего пассажира рейса Челябинск — Сочи привлекли к административной ответственности за конфликт с представителями авиакомпании</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В аэропорту Челябинска местного жителя, опоздавшего на рейс, привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092692-opozdavshego-passazhira-reysa-chelyabinsk-sochi-privlekli-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-konflikt-s-predstavitelyami-aviakompanii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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