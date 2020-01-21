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Опоздавшего пассажира рейса Челябинск — Сочи привлекли к административной ответственности за конфликт с представителями авиакомпании
21 январь 2020 (14:14)
УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В аэропорту Челябинска местного жителя, опоздавшего на рейс, привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к представительству одной из авиакомпаний требуется наряд полиции.
«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя города Челябинска 1988 года рождения, опоздавшего на рейс Челябинск — Сочи. Мужчина нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в адрес представителей компании и мешая их работе», — говорится в сообщении.
31-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к представительству одной из авиакомпаний требуется наряд полиции.
«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя города Челябинска 1988 года рождения, опоздавшего на рейс Челябинск — Сочи. Мужчина нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в адрес представителей компании и мешая их работе», — говорится в сообщении.
31-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
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