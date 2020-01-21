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Объем посылочного экспорта из Екатеринбурга со стороны уральского бизнеса увеличился в четыре раза





Как сообщили в пресс-службе МР Урал «Почты России», Уральское управление таможни и «Почта России» отмечают рост интереса уральских предпринимателей к экспорту товаров. Так, за 2019 год через Место международного почтового обмена (ММПО) Кольцово было отправлено около 16 тыс. экспортных посылок, что в 4 раза больше объемов за 2018 год.



«Несмотря на то, что объемы посылочного экспорта существенно ниже количества посылок, которые заказывают уральцы из-за границы, за 2019 год исходящий поток посылок из Екатеринбурга за границу вырос в 4 раза. Рост активности уральского бизнеса в экспортных отправках связан с существенным упрощением оформления и отправки таких посылок посредством сервиса упрощенного экспорта в Личном кабинете отправителей», — пояснил в комментарии директор МР Урал «Почты России» Дмитрий Киселев.



Как отмечают представители компании, открытие экспорта через ММПО Кольцово позволяет уральским предпринимателям быстрее отправлять посылки адресатам за границу. «Кроме того, для пользователей сервиса Личный кабинет на сайте Почты России открылась возможность самостоятельно заполнять и готовить всю сопроводительную документацию. За прошлый год порядка 100 компаний малого и среднего бизнеса осуществили экспортные отправки посылок заграничным заказчикам. Среди товаров, которые отправлялись за рубеж, значатся товары народного потребления, электроника для автотранспорта, барабаны, авторские скульптуры и изделия из металла.



Преимуществом сервиса упрощенного экспорта является оптимизация временных затрат для клиента и оператора. Клиент-отправитель сам полностью оформляет и готовит посылки к отправке. На УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. За прошлый год уральские предприниматели в 4 раза увеличили количество экспортных посылок под заказ от иностранных покупателей.Как сообщили в пресс-службе МР Урал «Почты России», Уральское управление таможни и «Почта России» отмечают рост интереса уральских предпринимателей к экспорту товаров. Так, за 2019 год через Место международного почтового обмена (ММПО) Кольцово было отправлено около 16 тыс. экспортных посылок, что в 4 раза больше объемов за 2018 год.«Несмотря на то, что объемы посылочного экспорта существенно ниже количества посылок, которые заказывают уральцы из-за границы, за 2019 год исходящий поток посылок из Екатеринбурга за границу вырос в 4 раза. Рост активности уральского бизнеса в экспортных отправках связан с существенным упрощением оформления и отправки таких посылок посредством сервиса упрощенного экспорта в Личном кабинете отправителей», — пояснил в комментарии директор МР Урал «Почты России» Дмитрий Киселев.Как отмечают представители компании, открытие экспорта через ММПО Кольцово позволяет уральским предпринимателям быстрее отправлять посылки адресатам за границу. «Кроме того, для пользователей сервиса Личный кабинет на сайте Почты России открылась возможность самостоятельно заполнять и готовить всю сопроводительную документацию. За прошлый год порядка 100 компаний малого и среднего бизнеса осуществили экспортные отправки посылок заграничным заказчикам. Среди товаров, которые отправлялись за рубеж, значатся товары народного потребления, электроника для автотранспорта, барабаны, авторские скульптуры и изделия из металла.Преимуществом сервиса упрощенного экспорта является оптимизация временных затрат для клиента и оператора. Клиент-отправитель сам полностью оформляет и готовит посылки к отправке. На сайте клиент заносит все данные, после чего система сама формирует все необходимые документы и почтовые бланки. Используя данный сервис, клиенты могут в автоматическом режиме подготовить все необходимые первичные документы, а информация о данных отправлениях оперативно передается по каналу связи в Федеральную таможенную службу, на сопроводительных документах к отправлениям имеется отметка «Электронные данные», — уточнили в пресс-службе МР Урал «Почты России».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:56</span><br /><strong>Объем посылочного экспорта из Екатеринбурга со стороны уральского бизнеса увеличился в четыре раза</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. За прошлый год уральские предприниматели в 4 раза увеличили количество экспортных посылок под заказ от иностранных покупателей.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092691-obem-posylochnogo-eksporta-iz-ekaterinburga-so-storony-uralskogo-biznesa-uvelichilsya-v-chetyre-raza.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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