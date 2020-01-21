Новости дня

В Абзаково при поддержке ММК состоялись Всероссийские соревнования юных биатлонистов

УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. В Центре биатлонного курорта «Абзаково» завершились Всероссийские открытые соревнования на Кубок Анны Богалий — SKIMIR, которые проходили при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).



В них приняли участие юноши и девушки 2003-2010 годов рождения — около 500 юных биатлонистов из 21 региона страны от Мурманска до Южно-Сахалинска. Они выступали в четырех возрастных категориях и состязались в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт и эстафеты «супермикст». Неплохие результаты на соревнованиях показали спортсмены спортклуба «Металлург-Магнитогорск», сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«В первый день на индивидуальную гонку вышли юные спортсмены в возрасте 12-13 лет (2007-2008 г. р.) и 10-11 лет (2009-2010 г. р.). Среди девочек 2007-2008 г. р. Дарья Арефьева стала первой, а Анна Махмутова заняла пятое место. Во второй день соревнований на старт вышли юноши и девушки 16-17 лет (2003-2004 г. р.), а также участники 2005-2006 г. р. Екатерина Мафтуляк стала третьей среди девушек 2003-2004 г. р., Дарья Кожевникова заняла четвертое, а Анна Фролова — шестое место среди девушек 2005-2006 г. р. Магнитогорский спортсмен Григорий Брюхов стал четвертым в индивидуальной гонке среди юношей 2005-2006 г. р.», — говорится в сообщении.



17 января прошел суперспринт для участников 12-13 лет (2007-2008 г. р.), 10-11 лет (2009-2010 г. р.). Это дисциплина, которая состоит из квалификации и финала. В квалификации стартуют все, а в финале — 30 сильнейших (по итогам квалификации). Среди девочек 2007-2008 г. р. бронзу в этой дисциплине завоевала спортсменка спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Анна Махмутова.



На следующий день состоялся суперспринт для спортсменов в возрасте 14-15 и 16-17 лет. Григорий Брюхов занял шестое место среди юношей 2005-2006 г. р., Анна Фролова и Анастасия Михайлова заняли четвертое и пятое места соответственно среди девушек 2005-2006 г. р.



«Завершился второй этап Кубка тремя эстафетами «супермикст». Это одна из самых эмоциональных гонок, которая на Кубке еще и часто объединяет спортсменов разного возраста и разных городов. Состав команд для смешанных эстафет определяется случайной жеребьевкой. Таким образом участники становятся товарищами по команде на одну конкретную гонку», — отметили в Управлении.



По итогам соревнований спортсмены, занявшие первое-третье места, награждены памятным призом, медалью и грамотой. Участники, занявшие четвертое-шестое место, — памятным призом и грамотой. Памятные призы получили наставники спортсменов-победителей. Команды, занявшие первые три места, награждены медалями, грамотами и памятными призами.



Наибольшее количество золотых наград завоевали спортсмены Новосибирской области. В разных возрастных группах ими завоевано 7 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых медали. Три раза они награждались «в цветочной церемонии» в рамках расширенного подиума (с 4 по 6 место). У юных биатлонистов из Республики Башкортостан 4 золота, 7 серебряных медалей, 4 бронзы, 12 раз спортсмены награждались в рамках расширенного подиума. Челябинская область — третья: 3 золотых, 2 серебряных, 8 бронзовых медалей, 10 раз попали «в цветы».



Всего в сезоне 2019-2020 в рамках Кубка Анны Богалий — SKIMIR пройдут пять этапов. Первый состоялся в декабре в Мурманске, магнитогорский этап стал вторым, третий этап запланирован в феврале в Южно-Сахалинске, финальный — в марте в Новосибирске. Кроме того, в зачет Кубка шли прошлогодние осенние старты «Приз Дмитрия Малышко» в биатлонном комплексе СК «Малахит» в д. Липово (Ленинградская область, Сосновый бор).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:36</span><br /><strong>В Абзаково при поддержке ММК состоялись Всероссийские соревнования юных биатлонистов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. В Центре биатлонного курорта «Абзаково» завершились Всероссийские открытые соревнования на Кубок Анны Богалий — SKIMIR, которые проходили при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092690-v-abzakovo-pri-podderzhke-mmk-sostoyalis-vserossiyskie-sorevnovaniya-yunyh-biatlonistov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: