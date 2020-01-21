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В Абзаково при поддержке ММК состоялись Всероссийские соревнования юных биатлонистов
21 январь 2020 (13:36)
УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. В Центре биатлонного курорта «Абзаково» завершились Всероссийские открытые соревнования на Кубок Анны Богалий — SKIMIR, которые проходили при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
В них приняли участие юноши и девушки 2003-2010 годов рождения — около 500 юных биатлонистов из 21 региона страны от Мурманска до Южно-Сахалинска. Они выступали в четырех возрастных категориях и состязались в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт и эстафеты «супермикст». Неплохие результаты на соревнованиях показали спортсмены спортклуба «Металлург-Магнитогорск», сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«В первый день на индивидуальную гонку вышли юные спортсмены в возрасте 12-13 лет (2007-2008 г. р.) и 10-11 лет (2009-2010 г. р.). Среди девочек 2007-2008 г. р. Дарья Арефьева стала первой, а Анна Махмутова заняла пятое место. Во второй день соревнований на старт вышли юноши и девушки 16-17 лет (2003-2004 г. р.), а также участники 2005-2006 г. р. Екатерина Мафтуляк стала третьей среди девушек 2003-2004 г. р., Дарья Кожевникова заняла четвертое, а Анна Фролова — шестое место среди девушек 2005-2006 г. р. Магнитогорский спортсмен Григорий Брюхов стал четвертым в индивидуальной гонке среди юношей 2005-2006 г. р.», — говорится в сообщении.
17 января прошел суперспринт для участников 12-13 лет (2007-2008 г. р.), 10-11 лет (2009-2010 г. р.). Это дисциплина, которая состоит из квалификации и финала. В квалификации стартуют все, а в финале — 30 сильнейших (по итогам квалификации). Среди девочек 2007-2008 г. р. бронзу в этой дисциплине завоевала спортсменка спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Анна Махмутова.
На следующий день состоялся суперспринт для спортсменов в возрасте 14-15 и 16-17 лет. Григорий Брюхов занял шестое место среди юношей 2005-2006 г. р., Анна Фролова и Анастасия Михайлова заняли четвертое и пятое места соответственно среди девушек 2005-2006 г. р.
«Завершился второй этап Кубка тремя эстафетами «супермикст». Это одна из самых эмоциональных гонок, которая на Кубке еще и часто объединяет спортсменов разного возраста и разных городов. Состав команд для смешанных эстафет определяется случайной жеребьевкой. Таким образом участники становятся товарищами по команде на одну конкретную гонку», — отметили в Управлении.
По итогам соревнований спортсмены, занявшие первое-третье места, награждены памятным призом, медалью и грамотой. Участники, занявшие четвертое-шестое место, — памятным призом и грамотой. Памятные призы получили наставники спортсменов-победителей. Команды, занявшие первые три места, награждены медалями, грамотами и памятными призами.
Наибольшее количество золотых наград завоевали спортсмены Новосибирской области. В разных возрастных группах ими завоевано 7 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых медали. Три раза они награждались «в цветочной церемонии» в рамках расширенного подиума (с 4 по 6 место). У юных биатлонистов из Республики Башкортостан 4 золота, 7 серебряных медалей, 4 бронзы, 12 раз спортсмены награждались в рамках расширенного подиума. Челябинская область — третья: 3 золотых, 2 серебряных, 8 бронзовых медалей, 10 раз попали «в цветы».
Всего в сезоне 2019-2020 в рамках Кубка Анны Богалий — SKIMIR пройдут пять этапов. Первый состоялся в декабре в Мурманске, магнитогорский этап стал вторым, третий этап запланирован в феврале в Южно-Сахалинске, финальный — в марте в Новосибирске. Кроме того, в зачет Кубка шли прошлогодние осенние старты «Приз Дмитрия Малышко» в биатлонном комплексе СК «Малахит» в д. Липово (Ленинградская область, Сосновый бор).
В них приняли участие юноши и девушки 2003-2010 годов рождения — около 500 юных биатлонистов из 21 региона страны от Мурманска до Южно-Сахалинска. Они выступали в четырех возрастных категориях и состязались в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт и эстафеты «супермикст». Неплохие результаты на соревнованиях показали спортсмены спортклуба «Металлург-Магнитогорск», сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«В первый день на индивидуальную гонку вышли юные спортсмены в возрасте 12-13 лет (2007-2008 г. р.) и 10-11 лет (2009-2010 г. р.). Среди девочек 2007-2008 г. р. Дарья Арефьева стала первой, а Анна Махмутова заняла пятое место. Во второй день соревнований на старт вышли юноши и девушки 16-17 лет (2003-2004 г. р.), а также участники 2005-2006 г. р. Екатерина Мафтуляк стала третьей среди девушек 2003-2004 г. р., Дарья Кожевникова заняла четвертое, а Анна Фролова — шестое место среди девушек 2005-2006 г. р. Магнитогорский спортсмен Григорий Брюхов стал четвертым в индивидуальной гонке среди юношей 2005-2006 г. р.», — говорится в сообщении.
17 января прошел суперспринт для участников 12-13 лет (2007-2008 г. р.), 10-11 лет (2009-2010 г. р.). Это дисциплина, которая состоит из квалификации и финала. В квалификации стартуют все, а в финале — 30 сильнейших (по итогам квалификации). Среди девочек 2007-2008 г. р. бронзу в этой дисциплине завоевала спортсменка спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Анна Махмутова.
На следующий день состоялся суперспринт для спортсменов в возрасте 14-15 и 16-17 лет. Григорий Брюхов занял шестое место среди юношей 2005-2006 г. р., Анна Фролова и Анастасия Михайлова заняли четвертое и пятое места соответственно среди девушек 2005-2006 г. р.
«Завершился второй этап Кубка тремя эстафетами «супермикст». Это одна из самых эмоциональных гонок, которая на Кубке еще и часто объединяет спортсменов разного возраста и разных городов. Состав команд для смешанных эстафет определяется случайной жеребьевкой. Таким образом участники становятся товарищами по команде на одну конкретную гонку», — отметили в Управлении.
По итогам соревнований спортсмены, занявшие первое-третье места, награждены памятным призом, медалью и грамотой. Участники, занявшие четвертое-шестое место, — памятным призом и грамотой. Памятные призы получили наставники спортсменов-победителей. Команды, занявшие первые три места, награждены медалями, грамотами и памятными призами.
Наибольшее количество золотых наград завоевали спортсмены Новосибирской области. В разных возрастных группах ими завоевано 7 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых медали. Три раза они награждались «в цветочной церемонии» в рамках расширенного подиума (с 4 по 6 место). У юных биатлонистов из Республики Башкортостан 4 золота, 7 серебряных медалей, 4 бронзы, 12 раз спортсмены награждались в рамках расширенного подиума. Челябинская область — третья: 3 золотых, 2 серебряных, 8 бронзовых медалей, 10 раз попали «в цветы».
Всего в сезоне 2019-2020 в рамках Кубка Анны Богалий — SKIMIR пройдут пять этапов. Первый состоялся в декабре в Мурманске, магнитогорский этап стал вторым, третий этап запланирован в феврале в Южно-Сахалинске, финальный — в марте в Новосибирске. Кроме того, в зачет Кубка шли прошлогодние осенние старты «Приз Дмитрия Малышко» в биатлонном комплексе СК «Малахит» в д. Липово (Ленинградская область, Сосновый бор).
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