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В России с использованием проектного финансирования строят более 26 млн кв. метров жилья
21 январь 2020 (13:16)
УрБК, Москва, 21.01.2020. На 1 января 2020 года с использованием проектного финансирования и счетов эскроу в РФ возводилось 2,6 тыс. объектов общей площадью 26,4 млн кв. метров. Об этом говорится в ежемесячном отчете госкомпании ДОМ.РФ «Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской Федерации».
«Объемы строительства с использованием нового механизма выросли за месяц на 8,5%, с 24,3 до 26,4 млн кв. метров жилья. На 1 декабря доля проектов с использованием счетов эскроу составляла 21,5% от общего объема строительства, по данным на 1 января 2020 года, эта цифра увеличилась до 24,5% от общего объема строительства. Рост составил 3 процентных пункта», — говорится в отчете.
«Объемы строительства с использованием нового механизма выросли за месяц на 8,5%, с 24,3 до 26,4 млн кв. метров жилья. На 1 декабря доля проектов с использованием счетов эскроу составляла 21,5% от общего объема строительства, по данным на 1 января 2020 года, эта цифра увеличилась до 24,5% от общего объема строительства. Рост составил 3 процентных пункта», — говорится в отчете.
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