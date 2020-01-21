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В Челябинске суд оштрафовал директора компании «Галант» на 500 тыс. рублей за передачу взятки сотруднику больницы

УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В Челябинске директора ООО «Галант» привлекли к административной ответственности в виде штрафа размером 500 тыс. руб. за передачу взятки сотруднику медучреждения. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



Установлено, что директор ООО «Галант» в 2019 году незаконно передал от имени и в интересах юридического лица должностному лицу ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» денежные средства в размере свыше 108 тыс. руб. за совершение в интересах предприятия действий, связанных с занимаемым им служебным положением.



Приговором Калининского районного суда Челябинска сотрудник медицинского учреждения осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», ему назначен штраф в размере 2 млн руб.



Прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».



Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района Челябинска юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.

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