Новости дня
В Челябинске суд оштрафовал директора компании «Галант» на 500 тыс. рублей за передачу взятки сотруднику больницы
21 январь 2020 (12:53)
УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В Челябинске директора ООО «Галант» привлекли к административной ответственности в виде штрафа размером 500 тыс. руб. за передачу взятки сотруднику медучреждения. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.
Установлено, что директор ООО «Галант» в 2019 году незаконно передал от имени и в интересах юридического лица должностному лицу ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» денежные средства в размере свыше 108 тыс. руб. за совершение в интересах предприятия действий, связанных с занимаемым им служебным положением.
Приговором Калининского районного суда Челябинска сотрудник медицинского учреждения осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», ему назначен штраф в размере 2 млн руб.
Прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района Челябинска юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.
Установлено, что директор ООО «Галант» в 2019 году незаконно передал от имени и в интересах юридического лица должностному лицу ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» денежные средства в размере свыше 108 тыс. руб. за совершение в интересах предприятия действий, связанных с занимаемым им служебным положением.
Приговором Калининского районного суда Челябинска сотрудник медицинского учреждения осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», ему назначен штраф в размере 2 млн руб.
Прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района Челябинска юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Нижнем Тагиле компания «Конвекс телефония» оштрафована на 1 млн рублей за коррупцию
- В Челябинской области компания «Сток-Металл» оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки
- На Среднем Урале компания «Фаворит» оштрафована на 1 млн руб. за дачу взятки полицейскому
- В Екатеринбурге компания «Биотопливные технологии транспорта» оштрафована на 20 млн рублей за дачу взятки
- Свердловская стройкомпания оштрафована на полмиллиона рублей за передачу iPad чиновнику