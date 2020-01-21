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Новый посол США в России Джон Салливан посетит Екатеринбург

21 январь 2020 (12:34)

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Новый посол США в России Джон Салливан посетит Екатеринбург. Цель визита — инспекция работы Генерального консульства в уральской столице.

«Я с нетерпением жду возможности узнать лучше страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие города, включая Екатеринбург и Владивосток, где находятся наши генконсульства», — сообщил дипломат.

Обращение Джона Салливана записано на видео, которое выложено в социальной сети Facebook. О назначении дипломата в Россию стало известно в конце 2019 года. Ранее Джон Салливан являлся первым заместителем госсекретаря США.

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