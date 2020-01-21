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«Почта России» планирует создать венчурный фонд для дальнейшего развития инноваций

21 январь 2020 (11:11)

УрБК, Москва, 21.01.2020. «Почта России» ищет подрядчика, который оценит целесообразность создания и запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих фондах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, начальная цена договора — 59,8 млн руб.

Как уточняют «Ведомости», данный фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года. В настоящее время идут поиски разработчика двух основных документов: долгосрочной программы развития и программы инновационного развития. Предполагается, что подрядчик будет определен в начале февраля.

«Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов, доля РФ в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%», — объяснил представитель «Почты России».

Напомним, что поручение об этом дал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. В дальнейшем в 2018 году было создано дочернее предприятие «Почтовые технологии», ставшее резидентом «Сколково». В итоге «Почта России» значительно сократила срок разработки цифровых продуктов. В частности, в начале 2019 года «Почтой России» была проведена масштабная реорганизация.

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