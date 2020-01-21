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СКБ-банк объявил об открытии операционного офиса «Пермский»

21 январь 2020 (10:43)

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. ПАО «СКБ-банк» официально заявило об открытии операционного офиса «Пермский» по прежнему местонахождению.

«Уважаемые клиенты ПАО «СКБ-банк»! Уведомляем вас об открытии с 20 января 2020 года операционного офиса «Пермский» ПАО «СКБ-банк» по прежнему местонахождению операционного офиса «Пермский» филиала «Ижевский» ПАО «СКБ-банк»: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, дом 30», — говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.

При этом специалисты контактного центра готовы ответить на все вопросы по телефону: 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно).

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