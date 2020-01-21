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Проект генплана развития Екатеринбурга отправили на рассмотрение в Минэкономразвития РФ
21 январь 2020 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Администрация Екатеринбурга отправила проект генплана развития города до 2035 года на рассмотрение в Минэкономразвития РФ и в другие федеральные структуры для экспертной оценки и получения рекомендаций. Об этом говорится на сайте муниципалитета.
Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, работы над проектом нового генплана активно ведутся и должны быть закончены в 2020 году.
«В ходе общественных обсуждений поступило более 3,5 тыс. предложений. Сейчас мы прорабатываем все эти предложения. На днях мы с представителями федеральных министерств обсудили проект генплана, проговорили ряд конструктивных решений для его усовершенствования и убедились, что проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства. Хочу подчеркнуть, что такой опыт всестороннего обсуждения проекта генерального плана приносит свои плоды. Администрация Екатеринбурга тщательно и вдумчиво совместно с экспертами и жителями города работает над проектом главного градостроительного документа города», — отметил А. Бирюлин.
Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, работы над проектом нового генплана активно ведутся и должны быть закончены в 2020 году.
«В ходе общественных обсуждений поступило более 3,5 тыс. предложений. Сейчас мы прорабатываем все эти предложения. На днях мы с представителями федеральных министерств обсудили проект генплана, проговорили ряд конструктивных решений для его усовершенствования и убедились, что проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства. Хочу подчеркнуть, что такой опыт всестороннего обсуждения проекта генерального плана приносит свои плоды. Администрация Екатеринбурга тщательно и вдумчиво совместно с экспертами и жителями города работает над проектом главного градостроительного документа города», — отметил А. Бирюлин.
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