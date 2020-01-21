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В Свердловской области за год признали банкротами почти 2,9 тыс. физлиц

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. В Свердловской области в 2019 году признали банкротами 2 тыс. 881 физическое лицо. Это на 85% выше уровня предыдущего года, сообщает «Федресурс».



«В абсолютном выражении больше всего личных банкротств в столичном регионе. В 2019 году в Москве суды признали банкротами 5 тыс. 089 человек (рост на 44,9% к 2018 году). На втором месте — Московская область (4 тыс. 315 человек; плюс 65,6%), за ней идет Самарская область (3 тыс. 003; плюс 75,1%), Свердловская область (2 тыс. 881; плюс 85%) и Санкт-Петербург (2 тыс. 815; плюс 29,2%)», — говорится в сообщении.



Максимальное число банкротств в пересчете на 100 тыс. населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В 2018 году в лидерах были эти же регионы, но в другом порядке: Вологодская область (80), Калмыкия (75) и Пензенская область (62).

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