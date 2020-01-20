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В Екатеринбурге выставили на продажу фотостудию «Чувство» за 10,5 млн рублей
20 январь 2020 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Крупнейшая в Екатеринбурге интерьерная фотостудия «Чувство» выставлена на продажу за 10,5 млн руб. Об этом сообщается на официальной странице проекта в сети Instagram.
Студия продается как готовый функционирующий бизнес. Помимо пяти залов с различными интерьерами для проведения фотосессий общей площадью в 500 кв. м. (недвижимость находится в аренде), в состав проекта входит работающая кофейня и большое количество различного антуража и оборудования для фотосъемок. Вместе с ними новому собственнику отойдут название, аккаунты в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook, сайт с системой онлайн-бронирования и онлайн-касса.
Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает этот проект малопривлекательным для потенциального инвестора.
«Если бы помещение было в собственности студии, то предложение было бы привлекательным. Но оно находится в аренде, а это снижает интерес потенциального инвестора. Окупаемость вложений вызывает сомнения. На мой взгляд, очень сложно будет не только отбить инвестиции, но и держать проект на точке безубыточности», — полагает В. Калугин.
Студия продается как готовый функционирующий бизнес. Помимо пяти залов с различными интерьерами для проведения фотосессий общей площадью в 500 кв. м. (недвижимость находится в аренде), в состав проекта входит работающая кофейня и большое количество различного антуража и оборудования для фотосъемок. Вместе с ними новому собственнику отойдут название, аккаунты в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook, сайт с системой онлайн-бронирования и онлайн-касса.
Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает этот проект малопривлекательным для потенциального инвестора.
«Если бы помещение было в собственности студии, то предложение было бы привлекательным. Но оно находится в аренде, а это снижает интерес потенциального инвестора. Окупаемость вложений вызывает сомнения. На мой взгляд, очень сложно будет не только отбить инвестиции, но и держать проект на точке безубыточности», — полагает В. Калугин.
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