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В Образовательном центре Группы ЧТПЗ открылась мастерская по компетенции «Реверсивный инжиниринг»
20 январь 2020 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ открылась первая в Свердловской области мастерская по компетенции «Реверсивный инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Проект по созданию высокотехнологичного комплекса по стандартам WorldSkills реализован в рамках государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем в соответствии с национальным проектом «Образование» и федеральным проектом «Молодые профессионалы».
«Инвестиции в организацию мастерской составили более 4 млн руб. Материально-техническая база позволяет студентам образовательной программы «Будущее Белой металлургии» разрабатывать производственные проекты по ремонту, модификации или изучению различных объектов, а также отрабатывать навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования и анализа материалов», — говорится в сообщении.
Помимо обучающих программ для студентов «Будущего Белой металлургии» в мастерской также будут проводиться профориентационные мероприятия для школьников Первоуральска и курсы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста. Кроме того, мастерская будет региональным центром проведения демонстрационного экзамена в компетенции «Реверсивный инжиниринг» по стандартам WorldSkills.
«У нас есть долгосрочный план развития проекта «Будущее Белой металлургии»: мы знаем, какие рабочие понадобятся на производстве через пять лет — это специалисты мультискиллс, в том числе владеющие навыками реверсивного инжиниринга. Отмечу, что новая мастерская позволит проводить более качественную подготовку будущих белых металлургов к чемпионатам рабочих профессий по стандартам WorldSkills», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Образовательный центр Группы ЧТПЗ — один из лидеров среди профессионально-технических комплексов страны по оснащенности современными учебными тренажерами для практико-ориентированного обучения. Ежедневно более 600 студентов программы «Будущее Белой металлургии» практикуются в лабораториях образовательного центра по мехатронике, промышленной автоматике и монтажу, токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, электромонтажу, гидро- и пневмоавтоматике, моделированию на 3D-принтерах и прототипированию.
Проект по созданию высокотехнологичного комплекса по стандартам WorldSkills реализован в рамках государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем в соответствии с национальным проектом «Образование» и федеральным проектом «Молодые профессионалы».
«Инвестиции в организацию мастерской составили более 4 млн руб. Материально-техническая база позволяет студентам образовательной программы «Будущее Белой металлургии» разрабатывать производственные проекты по ремонту, модификации или изучению различных объектов, а также отрабатывать навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования и анализа материалов», — говорится в сообщении.
Помимо обучающих программ для студентов «Будущего Белой металлургии» в мастерской также будут проводиться профориентационные мероприятия для школьников Первоуральска и курсы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста. Кроме того, мастерская будет региональным центром проведения демонстрационного экзамена в компетенции «Реверсивный инжиниринг» по стандартам WorldSkills.
«У нас есть долгосрочный план развития проекта «Будущее Белой металлургии»: мы знаем, какие рабочие понадобятся на производстве через пять лет — это специалисты мультискиллс, в том числе владеющие навыками реверсивного инжиниринга. Отмечу, что новая мастерская позволит проводить более качественную подготовку будущих белых металлургов к чемпионатам рабочих профессий по стандартам WorldSkills», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Образовательный центр Группы ЧТПЗ — один из лидеров среди профессионально-технических комплексов страны по оснащенности современными учебными тренажерами для практико-ориентированного обучения. Ежедневно более 600 студентов программы «Будущее Белой металлургии» практикуются в лабораториях образовательного центра по мехатронике, промышленной автоматике и монтажу, токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, электромонтажу, гидро- и пневмоавтоматике, моделированию на 3D-принтерах и прототипированию.
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