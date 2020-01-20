Новости дня
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке 3212 пунктов
20 январь 2020 (17:16)
УрБК, Москва, 20.01.2020. Сегодня, 20 января, индекс Мосбиржи на открытии торгов установил новый исторический максимум, превысив важную психологическую отметку 3210 пунктов.
По данным на 10.03 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,48% — до уровня 3212,23 пункта. При этом долларовый индекс РТС взлетел еще на 0,51% и составил 1646,14 пункта.
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на лондонской бирже ICE в понедельник выросла на 1,2% — до 65,63 долл. США за барр.
Среди лидеров роста на российских фондовых площадках сегодня оказались акции «Русала» (+4,9%), «Мосэнерго» (+2,7%), «Мечела» (+2,06%), «Россетей» (+1,7%), «Русгидро» (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,6%) и «Башнефти» (+1,2%).
Как отмечают эксперты, продолжению новогоднего ралли на отечественных торговых площадках способствуют высокие цены на нефть, а также ожидания сильных финансовых результатов и хороших дивидендных выплат, которые не смогла остановить даже неожиданная отставка правительства РФ и его экс-председателя Дмитрия Медведева.
Напомним, что по итогам пятничных торгов индекс Мосбиржи вырос до уровня 3196 пунктов, а индекс РТС укрепился до отметки 1637 пунктов, прибавив более 3% с начала года.
«Рынок, возможно, ожидает, что передача премьерских полномочий пройдет гладко и без неприятных неожиданностей, а формирование нового состава правительства не слишком затянется. В социальных сетях уже ходит афоризм: «Медведев ушел, «быки» остались», — пояснила в комментарии заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
По данным на 10.03 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,48% — до уровня 3212,23 пункта. При этом долларовый индекс РТС взлетел еще на 0,51% и составил 1646,14 пункта.
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на лондонской бирже ICE в понедельник выросла на 1,2% — до 65,63 долл. США за барр.
Среди лидеров роста на российских фондовых площадках сегодня оказались акции «Русала» (+4,9%), «Мосэнерго» (+2,7%), «Мечела» (+2,06%), «Россетей» (+1,7%), «Русгидро» (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,6%) и «Башнефти» (+1,2%).
Как отмечают эксперты, продолжению новогоднего ралли на отечественных торговых площадках способствуют высокие цены на нефть, а также ожидания сильных финансовых результатов и хороших дивидендных выплат, которые не смогла остановить даже неожиданная отставка правительства РФ и его экс-председателя Дмитрия Медведева.
Напомним, что по итогам пятничных торгов индекс Мосбиржи вырос до уровня 3196 пунктов, а индекс РТС укрепился до отметки 1637 пунктов, прибавив более 3% с начала года.
«Рынок, возможно, ожидает, что передача премьерских полномочий пройдет гладко и без неприятных неожиданностей, а формирование нового состава правительства не слишком затянется. В социальных сетях уже ходит афоризм: «Медведев ушел, «быки» остались», — пояснила в комментарии заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Российские фондовые индексы в январе 2020 года установили новые рекорды
- Индекс РТС вновь обновил максимум
- Индекс ММВБ вырос на 0,88%, РТС — на 2,11%
- Индекс ММВБ упал на 0,79%, индекс РТС вырос на 1,87%
- Индекс РТС вновь превысил отметку 1300 пунктов