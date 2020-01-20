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Средняя площадь квартир и апартаментов в РФ за 10 лет сократилась на 22%
20 январь 2020 (17:06)
УрБК, Москва, 20.01.2020. Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010-2019 годах, составила 58,9 кв. м., сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия — 75,2 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование группы компаний ЦИАН.
Малогабаритное жилье вкупе с кратным увеличением высотности строительства позволяет застройщикам улучшать экономику проектов.
Минимальные показатели площади введенного жилья продемонстрировали Ленинградская область — 49,7 кв. м., Волгоград — 51,5 кв. м., Самара — 52,6 кв. м., максимальные — Москва — 69,4 кв. м., Казань — 69,1 кв. м. и Санкт-Петербург — 63,6 кв. м.
Еще с 1960-1969 годов в период, ознаменовавшийся строительством так называемых «хрущевок», когда средняя площадь квартир стала минимальной за последний век, а именно 43,3 кв. м., жилье постепенно становилось все больше. В то время как в 2010-2019 годах это значение оказалось также ниже показателя 1990-1999 годов — 62,3 кв. м.
В ЦИАН связывают уменьшение площади жилья с резким ростом популярности квартир-студий, которые активно проектируются с 2014 года, и распространением формата «евродвушек», подразумевающих только одну изолированную комнату, в то время как кухня объединяется с гостиной. Но стоит отметить, что именно этот формат когда-то спас рынок недвижимости.
«Спланировать полноценную двухкомнатную квартиру на 40 кв. м. нельзя», — рассказывает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, а генеральный директор «Азбуки жилья» Владимир Каширцев обращает внимание на постепенное увеличение доли запланированных к вводу однокомнатных квартир, включая студии.
Если в объектах, реализация которых стартовала во второй половине 2017 года, они формировали 40% лотов, то во втором полугодии 2018 года показатель увеличился до 42%, а в 2019 году — до 45%. Доля именно студий, по его оценкам, выросла до 7,5% в этом году со средних 4,5%.
Гендиректор VSN Invest Денис Волкович называет небольшие лоты более выгодными для девелоперов. «Чем ниже площадь квартиры, тем меньше стоимость лота и тем более ликвидным становится такой продукт», — сказал он.
Средний показатель для введенных за минувшие десять лет в эксплуатацию домов в крупнейших городах составил 13,1 этажа против 12,2 этажа по итогам предыдущего десятилетия, подсчитали в ЦИАН.
Застройщики вынуждены строить дома выше, чтобы улучшить экономику проектов, это позволяет существенно снизить себестоимость строительства. Заместитель гендиректора Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Гриднев ждет, что постепенное уменьшение площади жилья на фоне увеличения этажности продолжится, так как этот процесс связан с постоянным ростом населения крупных городов.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов добавляет, что рост стоимости недвижимости сейчас происходит одновременно со снижением платежеспособности потенциальных клиентов, что вынуждает девелоперов строить малогабаритные квартиры в высотных домах.
Малогабаритное жилье вкупе с кратным увеличением высотности строительства позволяет застройщикам улучшать экономику проектов.
Минимальные показатели площади введенного жилья продемонстрировали Ленинградская область — 49,7 кв. м., Волгоград — 51,5 кв. м., Самара — 52,6 кв. м., максимальные — Москва — 69,4 кв. м., Казань — 69,1 кв. м. и Санкт-Петербург — 63,6 кв. м.
Еще с 1960-1969 годов в период, ознаменовавшийся строительством так называемых «хрущевок», когда средняя площадь квартир стала минимальной за последний век, а именно 43,3 кв. м., жилье постепенно становилось все больше. В то время как в 2010-2019 годах это значение оказалось также ниже показателя 1990-1999 годов — 62,3 кв. м.
В ЦИАН связывают уменьшение площади жилья с резким ростом популярности квартир-студий, которые активно проектируются с 2014 года, и распространением формата «евродвушек», подразумевающих только одну изолированную комнату, в то время как кухня объединяется с гостиной. Но стоит отметить, что именно этот формат когда-то спас рынок недвижимости.
«Спланировать полноценную двухкомнатную квартиру на 40 кв. м. нельзя», — рассказывает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, а генеральный директор «Азбуки жилья» Владимир Каширцев обращает внимание на постепенное увеличение доли запланированных к вводу однокомнатных квартир, включая студии.
Если в объектах, реализация которых стартовала во второй половине 2017 года, они формировали 40% лотов, то во втором полугодии 2018 года показатель увеличился до 42%, а в 2019 году — до 45%. Доля именно студий, по его оценкам, выросла до 7,5% в этом году со средних 4,5%.
Гендиректор VSN Invest Денис Волкович называет небольшие лоты более выгодными для девелоперов. «Чем ниже площадь квартиры, тем меньше стоимость лота и тем более ликвидным становится такой продукт», — сказал он.
Средний показатель для введенных за минувшие десять лет в эксплуатацию домов в крупнейших городах составил 13,1 этажа против 12,2 этажа по итогам предыдущего десятилетия, подсчитали в ЦИАН.
Застройщики вынуждены строить дома выше, чтобы улучшить экономику проектов, это позволяет существенно снизить себестоимость строительства. Заместитель гендиректора Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Гриднев ждет, что постепенное уменьшение площади жилья на фоне увеличения этажности продолжится, так как этот процесс связан с постоянным ростом населения крупных городов.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов добавляет, что рост стоимости недвижимости сейчас происходит одновременно со снижением платежеспособности потенциальных клиентов, что вынуждает девелоперов строить малогабаритные квартиры в высотных домах.
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