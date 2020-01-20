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Генеральный прокурор России Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности
20 январь 2020 (16:20)
УрБК, Москва, 20.01.2020. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Игорь Краснов до настоящего времени являлся заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В свою очередь, генеральный прокурор России Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Игорь Краснов до настоящего времени являлся заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В свою очередь, генеральный прокурор России Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
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