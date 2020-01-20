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Весной 2020 года в России могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка





Как уточнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью газете «Известия», в связи с этим будут вноситься существенные изменения в Бюджетный кoдекс.



«Внесенные закoнопроекты будем рассматривать в Думе максимальнo быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смoгут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — подчеркнула депутат Госдумы Бессараб.



При этом в Совете Федерации пояснили, что для воплощения в жизнь поручений президента России Владимира Путина также необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».



«Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент», — отметил сенатор Валерий Рязанский.



Ранее глава государства Владимир Путин, выступая в январе с ежегодным посланием Федеральному собранию, предложил расширить программу материнского капитала и продлить ее как минимум до конца 2026 года. Также президент России выступил с предложением выдавать маткапитал уже при рождении первого ребенка. По его словам, с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 тыс. 617 руб. на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. руб. при рождении второго ребенка. Кроме того, с 2020 года будут введены ежемесячные денежные УрБК, Москва, 20.01.2020. Материнский капитал на первого ребенка, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле 2020 года, об этом сообщили в комитете Госдумы РФ по социальной политике.Как уточнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью газете «Известия», в связи с этим будут вноситься существенные изменения в Бюджетный кoдекс.«Внесенные закoнопроекты будем рассматривать в Думе максимальнo быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смoгут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — подчеркнула депутат Госдумы Бессараб.При этом в Совете Федерации пояснили, что для воплощения в жизнь поручений президента России Владимира Путина также необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».«Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент», — отметил сенатор Валерий Рязанский.Ранее глава государства Владимир Путин, выступая в январе с ежегодным посланием Федеральному собранию, предложил расширить программу материнского капитала и продлить ее как минимум до конца 2026 года. Также президент России выступил с предложением выдавать маткапитал уже при рождении первого ребенка. По его словам, с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 тыс. 617 руб. на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. руб. при рождении второго ребенка. Кроме того, с 2020 года будут введены ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет.

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