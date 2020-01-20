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Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 33 коп.
20 январь 2020 (15:15)
УрБК, Москва, 20.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 7 коп. до 61,47 руб., евро — на 33 коп. до 68,21 руб.
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