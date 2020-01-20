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Коммунальные службы Екатеринбурга задействуют для уборки снега 196 единиц спецтехники и 410 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга борются с устранением последствий погодных условий в каждом из семи административных районов города. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



Снегопад обрушился на город еще вечером минувшего дня и продолжился в ночь с 19 на 20 января.



По информации комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, в ночь с 19 на 20 января 2020 года на улицах уральской столицы на уборке снега было задействовано 303 единицы спецтехники, в том числе 73 комбинированные дорожные машины, 60 тракторов, 13 снегопогрузчиков, 14 фронтальных погрузчиков, 105 самосвалов и другие. В ночную смену вручную разгребал снег 131 дорожный рабочий. В темное время суток этого дня районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на снегоприемные полигоны 6 тыс. 982 т снежной массы.



На прошедшем сегодня утром, 20 января, оперативном совещании заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов поставил перед районными коммунальщиками задачу уделить максимум внимания уборке и вывозу снега на специализированные полигоны.



20 января на уборке улично-дорожной сети уральской столицы планируется задействовать 410 дорожных рабочих и 196 единиц спецтехники, из них — 32 комбинированные дорожные машины, 59 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков, 69 самосвалов и другие.



Работы по ликвидации последствий снегопада продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детским садам.



Отметим, что ход работ по уборке объектов улично-дорожной сети уральской столицы от снежных заносов и гололедных явлений находится на постоянном контроле городских властей и лично главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

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