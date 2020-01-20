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Группа ММК проводит техперевооружение газоочистного оборудования цехов завода «Огнеупор»

УрБК, Магнитогорск, 20.01.2020. Группа ММК реализовала три мероприятия по техническому перевооружению газоочистного оборудования цехов ООО «Огнеупор». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Мероприятия проводятся в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного в июле 2019 года между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области и ПАО «ММК».



«Проведено техническое перевооружение газоочистного оборудования технологической линии заполнителя шамотного класса Б на участке обжига глины и помола шамота цеха шамотных изделий. Установлен рукавный фильтр, эффективность очистки которого составляет 99,6%, что уменьшает выбросы загрязняющих веществ на 33 т в год», — говорится в сообщении.



6 декабря 2019 года запущен в эксплуатацию рукавный фильтр технологической линии вентиляционной системы № 315 на том же участке. Он позволяет уловить до 99,2% веществ, образующихся при транспортировке материалов в цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор», отчего выбросы загрязняющих веществ снизятся на две тонны в год. Еще один рукавный фильтр установлен в цехе специальных изделий ООО «Огнеупор».



«Объем финансирования технического перевооружения газоочистного оборудования в 2019 году составил более 20 млн руб. Оборудование полностью соответствует современным требованиям и является технологией очистки загрязняющих веществ, определяемой на основе современных достижений науки и техники», — сообщили в пресс-службе ММК.



ООО «Огнеупор» и в дальнейшем планирует уменьшать вредное воздействие на атмосферный воздух Магнитогорска. Программа мероприятий в рамках соглашения рассчитана до 2024 года, общее уменьшение воздействия на атмосферный воздух составит 20%, что позволит снизить выбросы вредных (загрязняющих) веществ на 210 т.

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