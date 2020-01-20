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Екатеринбурженка отсудила у застройщика более 2,2 млн рублей за некачественное и несвоевременно сданное в эксплуатацию жилье

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Жительница Екатеринбурга вернула через суд более 2,2 млн руб. за некачественное и несвоевременно сданное жилье, которое она приобрела по договору участия в долевом строительстве с ООО «Новая строительная компания».



Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в 2013 году женщина заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Новая строительная компания». Согласно условиям договора, застройщик должен был до августа 2017 года передать ей квартиру площадью 160 кв. м. в доме по строительному адресу Малопрудная — Верхнемакаровская. При этом гражданка оплатила стоимость квартиры в размере 5 млн 842,5 тыс. руб. Однако застройщик передал квартиру только 28 декабря 2017 года. При этом площадь квартиры оказалась на 6,46 кв. м. меньше заявленной.



Кроме того, в ходе приемки достроенного жилья были обнаружены недостатки строительных работ, стоимость устранения которых, по оценке экспертов, составила 1 млн 422 тыс. 466 руб. В свою очередь, женщина подала претензию в адрес застройщика, но она была проигнорирована.



В итоге екатеринбурженка обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга к ООО «Новая строительная компания» о защите прав потребителя. В исковом заявлении женщина просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока передачи объекта строительства и компенсацию за уменьшение площади объекта строительства, а также неустойку за нарушение срока возврата денежных средств за уменьшение площади объекта строительства. Кроме того, истец просила возместить ей расходы на устранение недостатков, неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на услуги специалиста, штраф и судебные расходы по уплате госпошлины.



«Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично. С ООО «Новая строительная компания» взыскана неустойка за нарушение срока передачи квартиры — 200 тыс. руб., деньги за уменьшение площади квартиры — 235 тыс. 256 руб. — и неустойка за нарушение срока возврата данных денежных средств в размере 100 тыс. руб. Также с застройщика взыскана стоимость работ по устранению недостатков — 1 млн 422 тыс. 466 руб., неустойка за просрочку устранения недостатков — 100 тыс. руб. В счет компенсации морального вреда строительная компания заплатит 30 тыс. руб., в возмещение расходов на услуги специалиста — 20 тыс. 544 руб., а также выплатит 100 тыс. руб. штрафа и 14 тыс. 209 руб. госпошлины. Всего ООО «Новая строительная компания» должна выплатить 2 млн 222 тыс. 475 руб.», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Свердловского облсуда.



В дальнейшем истец и ответчик обжаловали данное решение в Свердловском областном суде. При этом гражданка просила увеличить размер неустойки и штрафа, а представитель застройщика настаивал на отмене решения суда первой инстанции. «В результате судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, согласилась со всеми выводами Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и оставила его решение без изменений, а апелляционные жалобы истца и ответчика — без удовлетворений. Судебное решение вступило в законную силу», — уточнили в облсуде.

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