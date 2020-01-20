В Академическом районе Екатеринбурга состоялись традиционные крещенские купания

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В жилом районе Академический в Екатеринбурге прошли традиционные крещенские купания. Участие в них приняли сотни жителей ― взрослые и дети. Теплая палатка с купелью и раздевалки были оборудованы вблизи Благовещенского храма Святых Божиих строителей. Организация купаний прошла на должном уровне ― с медиками и охраной общественного порядка.Крещенские купания в районе Академический (проект реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» ― прим. ред.) начались с 23.30 часов 18 января. Именно на это время пришелся основной наплыв участников. К Благовещенскому храму Святых Божиих строителей устремились сотни жителей разных возрастов. Сюда приходили поодиночке, с друзьями и целыми семьями. При этом удобнее всего было жителям кварталов Преображенский и Близкий, так как храм географически расположен ближе всего именно к ним.Впрочем, на следующее утро желающих посетить теплую палатку с купелью оказалось не меньше. Продуманное и компактное размещение всего необходимого: палатки с купелью и раздевалок для жителей разного пола прямо у храма ― давало возможность совершить обряд купания, а затем посетить службу. Либо, наоборот ― сначала посетить храм, исповедоваться, причаститься на воскресной службе, а уже потом окунуться в купель.В крещенских купаниях приняли участие жители Академического самых разных возрастов. Причины у всех также были свои. В подавляющем числе случаев они касались вопросов православный веры, укрепления духа и здоровья. При этом большинство участников продемонстрировали очень ответственное отношение с точки зрения готовности и состояния здоровья. Что наряду с высокой организацией праздника в медицинском плане и вопросах общественной безопасности усилило праздничную атмосферу.Как рассказал УрБК житель Академического по имени Влад, в крещенских купаниях он участвует третий год подряд.«Это не очищение грехов, как многие привыкли думать… Очищение грехов происходит на службе в храме и на исповеди. Это в первую очередь проверка себя, укрепление своей веры. А также духа и здоровья», ― сообщил житель Академического.Прихожанка Благовещенского храма Святых Божьих строителей по имени Елена сообщила, что мотивацией для крещенского купания для нее является вера в Бога.«У меня не получается забеременеть, надеюсь, это поможет. Купаюсь первый раз, ощущений много, эмоций тоже много. Но это хорошие эмоции», ― пояснила собеседница агентства.Дежурящие в палатке сотрудники полиции сообщили УрБК, что с каждым годом наблюдают в Академическом все большее число жителей и гостей района, которые принимают участие в крещенских купаниях. Имея опыт охраны общественного порядка в разных местах, они уверены, что в Академическом праздничное мероприятие организовано на высоком и удобном для горожан уровне.