Екатеринбургские пилоты команды Snag Racing, которую поддерживает компания «ФОРЭС», подвели итоги выступления на ралли «Дакар-2020»

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная итогам ралли-марафона «Дакар-2020». В мероприятии приняли участие пилоты двух экипажей команды Snag Racing, которую поддерживает компания «ФОРЭС».Сергей Карякин, который занял второе место в категории мотовездеходов, остался доволен своим выступлением.«Да, мы не заняли первое место. Но я честно могу сказать, что этим вторым местом я горжусь ничуть не меньше, чем первым местом в зачете квадроциклов. Мы соперничали с двумя заводскими командами — BRP и Toyota. Они имеют прямую поддержку завода, инженеров, конструкторов. Те данные, которые они дают команде, имеют очень высокую ценность. Мы, в свою очередь, вынуждены понимать всю необходимую информацию сами. Более того, завод — это деньги. Бюджет нашей команды в десятки раз меньше, чем у заводских команд BRP и Toyota. Несмотря на это, мы успешно с ними конкурируем. Это говорит о нашем духе, характере, сплоченности», — рассказал С. Карякин.Пилот Алексей Шмотьев, занявший на своем первом «Дакаре» 27-е место в категории мотовездеходов, выразил надежду, что в 2021 году также примет участие в ралли-марафоне.«Это непростая работа. Мы с командой собрали очень неплохие машины. Они сильно отличаются от заводских. Наши механики долго работали. Но, к сожалению, были отдельные недоделки, которые меня немного отодвинули. Но ничего страшного. Это мой первый «Дакар». Мне удалось финишировать. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Думаю, в будущем году также примем участие в гонке», — заявил А. Шмотьев.Отметим, что ралли «Дакар 2020» состоялось 5-17 января 2020 года на территории Саудовской Аравии.