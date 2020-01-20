Новости дня
В 2019 году в Свердловской области совершено 14,7% преступлений с применением IT-технологий
20 январь 2020 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В 2019 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 57 тыс. 757 преступлений: на 4,2% больше, чем в 2018 году. Такие данные приводят в прокуратуре Свердловской области.
К категории небольшой тяжести относится 50,1% преступлений, еще 22% являются тяжкими или особо тяжкими.
При этом с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 14,7% преступлений. В том числе с использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 1 тыс. 863 преступления, компьютерной техники — 1 тыс. 019, программных средств — 367, сети интернет — 4 тыс. 992, средств мобильной связи — 4 тыс. 126.
Число преступлений экономической направленности сократилось на 12%, а коррупционной — на 0,4 %. В прокуратуре также указали, что в 2019 году расследовано 32 тыс. 732 преступления (-2,4 %).
К категории небольшой тяжести относится 50,1% преступлений, еще 22% являются тяжкими или особо тяжкими.
При этом с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 14,7% преступлений. В том числе с использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 1 тыс. 863 преступления, компьютерной техники — 1 тыс. 019, программных средств — 367, сети интернет — 4 тыс. 992, средств мобильной связи — 4 тыс. 126.
Число преступлений экономической направленности сократилось на 12%, а коррупционной — на 0,4 %. В прокуратуре также указали, что в 2019 году расследовано 32 тыс. 732 преступления (-2,4 %).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области за 10 месяцев произошло более 1,5 тыс. преступлений с использованием пластиковых карт
- В России на 66% выросло число IT-преступлений
- В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. преступлений с использованием сети Интернет
- В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. преступлений с использованием сети Интернет
- В Свердловской области на 53,2% выросло число преступлений с применением информационных технологий