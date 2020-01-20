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В 2019 году в Свердловской области совершено 14,7% преступлений с применением IT-технологий

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В 2019 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 57 тыс. 757 преступлений: на 4,2% больше, чем в 2018 году. Такие данные приводят в прокуратуре Свердловской области.



К категории небольшой тяжести относится 50,1% преступлений, еще 22% являются тяжкими или особо тяжкими.



При этом с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 14,7% преступлений. В том числе с использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 1 тыс. 863 преступления, компьютерной техники — 1 тыс. 019, программных средств — 367, сети интернет — 4 тыс. 992, средств мобильной связи — 4 тыс. 126.



Число преступлений экономической направленности сократилось на 12%, а коррупционной — на 0,4 %. В прокуратуре также указали, что в 2019 году расследовано 32 тыс. 732 преступления (-2,4 %).

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