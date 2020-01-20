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В Екатеринбурге утверждены проекты благоустройства города на 2021 год

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В администрации города Екатеринбурга 17 января 2020 года состоялось заседание муниципальной общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.



По итогам встречи были утверждены дизайн-проекты объектов, которые ранее были выбраны горожанами для первоочередного благоустройства в 2021 году, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Напомним, что первым этапом этой работы стал сбор предложений от граждан. В результате проведенного опроса были выявлены следующие наиболее значимые зоны в уральской столице, которые люди хотели бы видеть обновленными, помолодевшими и более ухоженными.



В их число вошли: сад имени Ф. Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда, и дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира — Софьи Ковалевской.



Все эти объекты вошли в перечень отобранных для итогового рейтингового голосования, которое состоится с 09.00 21 января 2020 года до 30 января 2020 года на официальном портале Екатеринбурга.



Голосование, участниками которого смогут стать все заинтересованные лица, будет проводиться в электронной форме. Для этого горожанам необходимо заполнить анкету, проставляя отметку в ячейке напротив наименования рекреационного пространства.



При этом можно выбрать не более одного наименования. Объект, набравший наибольшее количество голосов, будет включен в муниципальную программу на следующий год.



Стоит отметить, что проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает комплекс мероприятий по обновлению как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств, а также поддержку народных инициатив по сохранению исторических обликов населенных пунктов и созданию современной среды для жизни.

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