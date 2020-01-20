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Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.



Утром 20 января на региональные трассы вышло 185 комбинированных дорожных машин, 31 автомобиль с отвалом, 71 автогрейдер и 104 единицы другой техники, тракторов и погрузчиков.



На расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5-6 часов, V категории — 12 часов. Почти 11 тыс. километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 тыс. 200 единиц дорожной техники, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.



Напомним, снегопад начался в 15.00 19 января на западе, в центральной и южной частях региона, затем снежный фронт сместился на север и восток области. Согласно прогнозам, снегопад на всей территории региона закончится около 14.00 понедельника, температура воздуха опустится ниже -10 градусов Цельсия. Ожидается, что средняя высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.

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