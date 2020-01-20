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«Уральские авиалинии» ввели прямой рейс из Екатеринбурга в Мюнхен в летнее расписание
20 январь 2020 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела перелеты Екатеринбург ― Мюнхен в летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Теперь в течение всего года каждую субботу уральцы могут отправиться в славный баварский город на новейших авиалайнерах Airbus A320neo. Вылет из Екатеринбурга в 10.35, из Мюнхена ― в 12.45. Длительность полета составляет 5 часов 10 минут», ― говорится в сообщении.
Минимальная стоимость перелета ― от 10 тыс. 570 руб. в одну сторону и от 23 тыс. 740 руб. туда-обратно.
«Бавария в независимости от времени года поражает путешественников своими красотами и развлечениями. Зимой в Альпах найдется занятие для всей семьи на горнолыжных курортах с разными видами трасс. Весной и летом Мюнхен предстает во всей красе с восхитительной архитектурой и изысками немецкой кухни. А осенью здесь собираются тысячи туристов со всего мира на фестивале Октоберфест, который стал визитной карточкой всей Баварии», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
Авиабилеты в Мюнхен можно приобрести на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или на короткий номер *0262.
«Теперь в течение всего года каждую субботу уральцы могут отправиться в славный баварский город на новейших авиалайнерах Airbus A320neo. Вылет из Екатеринбурга в 10.35, из Мюнхена ― в 12.45. Длительность полета составляет 5 часов 10 минут», ― говорится в сообщении.
Минимальная стоимость перелета ― от 10 тыс. 570 руб. в одну сторону и от 23 тыс. 740 руб. туда-обратно.
«Бавария в независимости от времени года поражает путешественников своими красотами и развлечениями. Зимой в Альпах найдется занятие для всей семьи на горнолыжных курортах с разными видами трасс. Весной и летом Мюнхен предстает во всей красе с восхитительной архитектурой и изысками немецкой кухни. А осенью здесь собираются тысячи туристов со всего мира на фестивале Октоберфест, который стал визитной карточкой всей Баварии», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
Авиабилеты в Мюнхен можно приобрести на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или на короткий номер *0262.
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