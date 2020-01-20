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Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%
20 январь 2020 (10:34)
УрБК, Москва, 20.01.2020. Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года поднялся на 11% и составил почти 250 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».
В совокупности за последние три года личный долг среднестатистического заемщика вырос почти до 30%. К примеру, по состоянию на 2017 год средний размер долговых обязательств клиентов банка составлял около 192 тыс. руб. В 2018 году — около 225 тыс. руб., тогда как к концу 2019 года он приблизился к 249 тыс. руб.
По мнению аналитиков, изучивших данный вопрос, причиной такой динамики является активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.
Исходя из статистических данных, наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная задолженность у данной группы россиян составила 319 тыс. руб. на человека, увеличившись за год на 12,5%
Большой уровень долга по итогам прошлого года зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет — около 308 тыс. руб., что на 10,7% больше показателя 2018 года.
Стоит также отметить, что наиболее активно растет сумма задолженностей у молодых заемщиков. Как отмечают в компании, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7 тыс. руб.
Заемщики в возрасте 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год — на 14%, до 243,4 тыс. руб.
Отдельно аналитики выделили категорию самых молодых клиентов, чей возраст — до 21 года. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с ними, а уже к концу 2019 года данная категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков. При этом их личный долг за последний год немного снизился — до 41,2 тыс. руб. с 41,7 тыс. руб.
По данным Банка России, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн россиян, или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит. При этом растет доля людей, имеющих одновременно несколько типов кредитов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря сообщала, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.
В совокупности за последние три года личный долг среднестатистического заемщика вырос почти до 30%. К примеру, по состоянию на 2017 год средний размер долговых обязательств клиентов банка составлял около 192 тыс. руб. В 2018 году — около 225 тыс. руб., тогда как к концу 2019 года он приблизился к 249 тыс. руб.
По мнению аналитиков, изучивших данный вопрос, причиной такой динамики является активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.
Исходя из статистических данных, наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная задолженность у данной группы россиян составила 319 тыс. руб. на человека, увеличившись за год на 12,5%
Большой уровень долга по итогам прошлого года зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет — около 308 тыс. руб., что на 10,7% больше показателя 2018 года.
Стоит также отметить, что наиболее активно растет сумма задолженностей у молодых заемщиков. Как отмечают в компании, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7 тыс. руб.
Заемщики в возрасте 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год — на 14%, до 243,4 тыс. руб.
Отдельно аналитики выделили категорию самых молодых клиентов, чей возраст — до 21 года. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с ними, а уже к концу 2019 года данная категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков. При этом их личный долг за последний год немного снизился — до 41,2 тыс. руб. с 41,7 тыс. руб.
По данным Банка России, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн россиян, или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит. При этом растет доля людей, имеющих одновременно несколько типов кредитов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря сообщала, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.
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