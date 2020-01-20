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В Екатеринбурге для участников Универсиады-2023 построят новый комбинат питания

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. В Екатеринбурге будет создан новый комбинат питания — рабочее совещание по вопросам организации нового предприятия провел замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.



Объект будет возведен в рамках создания инфраструктуры для проведения Универсиады и обеспечит горячими обедами участников спортивных состязаний. После завершения спортивного мероприятия учреждение займется обеспечением питания школьников Екатеринбурга.



Участники совещания рассмотрели план строительства цеха, а также обсудили вопросы по организации работы комбината как во время, так и после проведения спортивных соревнований, сообщает официальный городской портал.



Предприятие предполагается построить на месте здания старого хлебозавода на улице 8 Марта в 2021 году. По предварительным данным, новый цех сможет выдавать по 50 тыс. порций в день. Дмитрий Баранов поставил задачу оперативно подготовить необходимые документы, чтобы в кратчайшие сроки войти в стадию проектирования объекта.

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