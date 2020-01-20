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Из-за снегопада ГИБДД рекомендует жителям Свердловской области отказаться от поездок на личном автотранспорте

20 январь 2020 (09:24)

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Из-за снегопада Госавтоинспекция рекомендует жителям Среднего Урала отказаться от поездок на личном автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Снегопад, обрушившийся на регион, значительно осложнил движение как на городских, так и на загородных автодорогах. В таких погодных условиях аварии происходят из-за того, что водители выбирают скорость, не соответствующую дорожным условиям, не выдерживают дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, совершают резкие маневры и заносы», — говорится в сообщении.

Наряды ДПС уже патрулируют трассы Свердловской области. Автоинспекторы ориентированы в первую очередь на оказание помощи участникам дорожного движения.

Дорожные организации проводят мероприятия по ликвидации последствий снегопада, обрабатывают проезжие части противогололедными материалами, уделяя особое внимание сложным участкам трасс, перекресткам и пешеходным переходам.

Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует отказаться от поездок между городами на личном транспорте, а в городах пользоваться общественным транспортом.

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