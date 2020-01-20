Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургского ЖСК «Библиотечный»

20 январь 2020 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Библиотечный» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает физлицо Лилия Абрамова. Сумма исковых требований пока не раскрывается.

Отметим, что ЖСК «Библиотечный» зарегистрирован в Екатеринбурге по ул. Щорса, 32. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: