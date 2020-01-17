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В Челябинске земельные участки за год подорожали на 8,3%
17 январь 2020 (18:02)
УрБК, Челябинск, 17.01.2020. Средняя стоимость земельных участков в Челябинске в декабре 2019 года выросла на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила 32 тыс. 496 руб. за сотку. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.
«Из 78 крупных городов России цены на землю выросли в 40. Первое место среди них занял Владивосток. Здесь цены выросли в среднем на 57,9% — со 150 тыс. до 237 тыс. руб. за сотку. Второе место у Санкт-Петербурга с подорожанием на 28,7% — с 77 тыс. 778 до 100 тыс. 078 руб. На третьем, отстав от Северной столицы на 0,1%, находятся Чебоксары. Здесь к декабрю 2019 года стоимость сотки поднялась до 75 тыс. руб.», — говорится в исследовании.
Среди городов-миллионников в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.
«Из 78 крупных городов России цены на землю выросли в 40. Первое место среди них занял Владивосток. Здесь цены выросли в среднем на 57,9% — со 150 тыс. до 237 тыс. руб. за сотку. Второе место у Санкт-Петербурга с подорожанием на 28,7% — с 77 тыс. 778 до 100 тыс. 078 руб. На третьем, отстав от Северной столицы на 0,1%, находятся Чебоксары. Здесь к декабрю 2019 года стоимость сотки поднялась до 75 тыс. руб.», — говорится в исследовании.
Среди городов-миллионников в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.
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