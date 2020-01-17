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«Уральские авиалинии» ввели выгодные тарифы на трансферные рейсы из Красноярска
17 январь 2020 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела выгодные тарифы на перелеты из Красноярска с пересадкой в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, из Красноярска с пересадкой в Екатеринбурге будут выполняться рейсы в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Симферополь ― стоимость со сборами составит от 7 тыс. руб. Кроме того, по выгодному тарифу можно будет отправиться в Прагу, Пекин, Дубай, Ош, Ереван, Душанбе, Худжанд, Ташкент, Бишкек, Мюнхен, Алматы, Наманган ― стоимость со сборами ― от 14 тыс. руб.
Отмечается, что приобрести билеты по российским направлениям можно до 31 января 2020 года на вылеты по 31 марта 2020 года, по международным направлениям ― в период до 31 марта 2020 года на вылеты до 31 марта 2020 года.
Авиабилеты можно купить на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или на короткий номер *0262.
Так, из Красноярска с пересадкой в Екатеринбурге будут выполняться рейсы в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Симферополь ― стоимость со сборами составит от 7 тыс. руб. Кроме того, по выгодному тарифу можно будет отправиться в Прагу, Пекин, Дубай, Ош, Ереван, Душанбе, Худжанд, Ташкент, Бишкек, Мюнхен, Алматы, Наманган ― стоимость со сборами ― от 14 тыс. руб.
Отмечается, что приобрести билеты по российским направлениям можно до 31 января 2020 года на вылеты по 31 марта 2020 года, по международным направлениям ― в период до 31 марта 2020 года на вылеты до 31 марта 2020 года.
Авиабилеты можно купить на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или на короткий номер *0262.
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