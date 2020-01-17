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Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц специализированной техники. Очисткой тротуаров заняты 307 дорожных рабочих.



Днем ранее на улицы муниципалитета вывели 46 тракторов, 11 комбинированных дорожных машин (КДМ), 14 фронтальных погрузчиков, 11 грейдеров, 10 снегопогрузчиков, 94 самосвала и др.



При этом минувшей ночью на проезжей части Екатеринбурга было задействовано 312 единиц техники: из них 33 КДМ, 40 тракторов, 17 снегопогрузчиков, 18 фронтальных погрузчиков, 26 грейдеров, 156 самосвалов.



Добавим, что 16 января на специализированные полигоны было вывезено почти 4 тыс. 800 т снежной массы, а в ночь с 16 на 17 января — более 9 тыс. 600 т, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

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