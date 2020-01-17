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Уральские предприятия ЕВРАЗа наградили 100 лучших молодых сотрудников
17 январь 2020 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК наградили лучших молодых работников по итогам прошлого года. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии получили около 100 человек.
«Более 10 лет на ЕВРАЗ НТМК проводится конкурс на звание «Лучший молодежный трудовой коллектив». В этот раз в нем победили бригады из цеха по ремонту металлургического оборудования № 3, конвертерного и крупносортного цехов, а также дирекции по информационным технологиям. Впервые аналогичный конкурс прошел и на ЕВРАЗ КГОК, там отмечены экипаж электровоза № 093, отделение по техобслуживанию и ремонту электрооборудования цеха дробления, группа подготовки производства цеха электротехнических лабораторий», — говорится в сообщении.
Также названы лауреаты молодежной премии ЕВРАЗ НТМК: ими стали восемь сотрудников различных цехов, среди которых слесари-ремонтники, вальцовщики и электромонтеры, модельщик и сменный мастер.
Победители не только показали высокие результаты работы, но и предлагали улучшения на рабочих местах, повышали качество продукции и эффективность ремонтов, участвовали в общественной и спортивной жизни, занимались благотворительностью, помогали подшефным детским учреждениям.
«Будьте активными, не бойтесь учиться — сегодня мир очень быстро меняется, постоянно совершенствуются технологии, и, если вы готовы к этому, перед вами открыты все дороги», — сказал победителям управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.
Награждение проходило во Дворце культуры металлургов, куда были приглашены более пятисот молодых сотрудников. После торжественной церемонии для них была подготовлена культурно-развлекательная программа. Перед зрителями выступили артисты Центра культуры и искусств ЕВРАЗ НТМК, популярный ди-джей Дмитрий Фреш, кавер группа «Формат звука», а также сами работники. Слесарь доменного цеха Антон Евлюхин, в прошлом году завоевавший титул «Мистер ЕВРАЗ», спел балладу, играя на фортепьяно. «Мисс ЕВРАЗ — 2019» лаборант химического анализа ТЭЦ Наиля Асхарова читала шутливый рэп. Юмористическими номерами приветствовали коллег команда КВН ЕВРАЗ НТМК «Проспект металлургов» и сборная активистов молодежной организации.
Конкурс на звание «Лучший молодежный трудовой коллектив» проводится два раза в год, итоги подводятся ко Дню металлурга и к Новому году.
Корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии получили около 100 человек.
«Более 10 лет на ЕВРАЗ НТМК проводится конкурс на звание «Лучший молодежный трудовой коллектив». В этот раз в нем победили бригады из цеха по ремонту металлургического оборудования № 3, конвертерного и крупносортного цехов, а также дирекции по информационным технологиям. Впервые аналогичный конкурс прошел и на ЕВРАЗ КГОК, там отмечены экипаж электровоза № 093, отделение по техобслуживанию и ремонту электрооборудования цеха дробления, группа подготовки производства цеха электротехнических лабораторий», — говорится в сообщении.
Также названы лауреаты молодежной премии ЕВРАЗ НТМК: ими стали восемь сотрудников различных цехов, среди которых слесари-ремонтники, вальцовщики и электромонтеры, модельщик и сменный мастер.
Победители не только показали высокие результаты работы, но и предлагали улучшения на рабочих местах, повышали качество продукции и эффективность ремонтов, участвовали в общественной и спортивной жизни, занимались благотворительностью, помогали подшефным детским учреждениям.
«Будьте активными, не бойтесь учиться — сегодня мир очень быстро меняется, постоянно совершенствуются технологии, и, если вы готовы к этому, перед вами открыты все дороги», — сказал победителям управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.
Награждение проходило во Дворце культуры металлургов, куда были приглашены более пятисот молодых сотрудников. После торжественной церемонии для них была подготовлена культурно-развлекательная программа. Перед зрителями выступили артисты Центра культуры и искусств ЕВРАЗ НТМК, популярный ди-джей Дмитрий Фреш, кавер группа «Формат звука», а также сами работники. Слесарь доменного цеха Антон Евлюхин, в прошлом году завоевавший титул «Мистер ЕВРАЗ», спел балладу, играя на фортепьяно. «Мисс ЕВРАЗ — 2019» лаборант химического анализа ТЭЦ Наиля Асхарова читала шутливый рэп. Юмористическими номерами приветствовали коллег команда КВН ЕВРАЗ НТМК «Проспект металлургов» и сборная активистов молодежной организации.
Конкурс на звание «Лучший молодежный трудовой коллектив» проводится два раза в год, итоги подводятся ко Дню металлурга и к Новому году.
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