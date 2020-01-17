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Суд взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского полученные в качестве взятки 2,6 млн рублей
17 январь 2020 (16:34)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Cуд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова свыше 2,6 млн руб., полученных в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В июле 2019 года приговором Синарского районного суда Каменска-Уральского Михаил Астахов был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег, иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере».
С учетом суммы, которая была добровольно выплачена осужденным в доход государства, а также стоимости конфискованного имущества по приговору суда, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в доход государства оставшейся части денежных средств, полученных в виде взятки, в размере свыше 2,6 млн руб.
Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковое заявление прокуратуры, взыскав с Михаила Астахова в доход Российской Федерации денежные средства в сумме свыше 2,6 млн руб.
Решение суда не вступило в законную силу.
В июле 2019 года приговором Синарского районного суда Каменска-Уральского Михаил Астахов был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег, иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере».
С учетом суммы, которая была добровольно выплачена осужденным в доход государства, а также стоимости конфискованного имущества по приговору суда, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в доход государства оставшейся части денежных средств, полученных в виде взятки, в размере свыше 2,6 млн руб.
Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковое заявление прокуратуры, взыскав с Михаила Астахова в доход Российской Федерации денежные средства в сумме свыше 2,6 млн руб.
Решение суда не вступило в законную силу.
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