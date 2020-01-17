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Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — на 12 коп.

17 январь 2020 (16:14)

УрБК, Москва, 17.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 4 коп. до 61,53 руб., евро — на 12 коп. до 68,53 руб.

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