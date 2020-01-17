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Команда Snag Racing при поддержке компании «ФОРЭС» заняла второе место в общем зачете на международном ралли-рейде «Дакар» 2020 года
17 январь 2020 (15:59)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Уральская команда Snag Racing, которую поддерживает компания «ФОРЭС», под управлением гонщика Сергея Карякина заняла второе место в общем зачете в классе багги на международном ралли-рейде «Дакар» 2020 года.
Как сообщает пресс-служба компании, это первый случай в истории соревнований, когда второе место достается россиянину.
«Соревнования проходили в Саудовской Аравии на протяжении двенадцати дней. Заключительный этап гонки со спецучастком протяженностью 167 километров состоялся в пятницу, 17 января. Команда Сергея Карякина уступила американцу Кейси Карри, отстав от него на 39 минут 12 секунд», — говорится в сообщении.
Накануне заключительной гонки Сергей Карякин поблагодарил компанию «ФОРЭС» за поддержку. Он вспомнил историю 2017 года, когда участие в «Дакаре» было для него под вопросом из-за неудачного результата, показанного годом ранее. По его словам, тогда только ООО «ФОРЭС» не отвернулось от него.
«Я и моя команда благодарны компании «ФОРЭС», Сергею Федоровичу Шмотьеву, Алексею Шмотьеву за большую поддержку, не только финансовую, но и моральную. Компания «ФОРЭС» оказывает поддержку многим проектам, причем делает это не на показ, а искренне, желая в первую очередь помочь», — цитирует пресс-служба слова гонщика.
Как сообщает пресс-служба компании, это первый случай в истории соревнований, когда второе место достается россиянину.
«Соревнования проходили в Саудовской Аравии на протяжении двенадцати дней. Заключительный этап гонки со спецучастком протяженностью 167 километров состоялся в пятницу, 17 января. Команда Сергея Карякина уступила американцу Кейси Карри, отстав от него на 39 минут 12 секунд», — говорится в сообщении.
Накануне заключительной гонки Сергей Карякин поблагодарил компанию «ФОРЭС» за поддержку. Он вспомнил историю 2017 года, когда участие в «Дакаре» было для него под вопросом из-за неудачного результата, показанного годом ранее. По его словам, тогда только ООО «ФОРЭС» не отвернулось от него.
«Я и моя команда благодарны компании «ФОРЭС», Сергею Федоровичу Шмотьеву, Алексею Шмотьеву за большую поддержку, не только финансовую, но и моральную. Компания «ФОРЭС» оказывает поддержку многим проектам, причем делает это не на показ, а искренне, желая в первую очередь помочь», — цитирует пресс-служба слова гонщика.
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