Новости дня

В Краснотурьинске директора компании «Урал Сырье» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В Краснотурьинске директора компании «Урал Сырье» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки установлено, что с февраля по март 2019 года бывший начальник ФКУ «Исправительная колония № 3 ГУФСИН России по Свердловской области» был фактически допущен к работе в ООО «Урал Сырье» в должности заместителя директора предприятия.



«Однако работодатель уклонился от оформления с бывшим государственным служащим трудового договора и не направил в установленный законом срок в ГУФСИН России по Свердловской области сведения о трудоустройстве бывшего сотрудника исправительного учреждения», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура в отношении директора предприятия возбудила дело по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».



Следует отметить, что сам бывший сотрудник колонии и должностные лица ООО «Урал Сырье» в ходе судебного заседания отрицали наличие фактически сложившихся между ними трудовых отношений.



Но, несмотря на это, вина директора общества в совершении административного правонарушения была доказана, благодаря собранным доказательствам, в том числе показаниям свидетелей.



Мировой судья на основании материалов прокуратуры оштрафовал директора ООО «Урал Сырье» на 20 тыс. руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:37</span><br /><strong>В Краснотурьинске директора компании «Урал Сырье» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В Краснотурьинске директора компании «Урал Сырье» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092630-v-krasnoturinske-direktora-kompanii-ural-syre-oshtrafovali-za-narushenie-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: