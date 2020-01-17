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В Краснотурьинске директора компании «Урал Сырье» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

17 январь 2020 (15:37)

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В Краснотурьинске директора компании «Урал Сырье» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что с февраля по март 2019 года бывший начальник ФКУ «Исправительная колония № 3 ГУФСИН России по Свердловской области» был фактически допущен к работе в ООО «Урал Сырье» в должности заместителя директора предприятия.

«Однако работодатель уклонился от оформления с бывшим государственным служащим трудового договора и не направил в установленный законом срок в ГУФСИН России по Свердловской области сведения о трудоустройстве бывшего сотрудника исправительного учреждения», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура в отношении директора предприятия возбудила дело по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Следует отметить, что сам бывший сотрудник колонии и должностные лица ООО «Урал Сырье» в ходе судебного заседания отрицали наличие фактически сложившихся между ними трудовых отношений.

Но, несмотря на это, вина директора общества в совершении административного правонарушения была доказана, благодаря собранным доказательствам, в том числе показаниям свидетелей.

Мировой судья на основании материалов прокуратуры оштрафовал директора ООО «Урал Сырье» на 20 тыс. руб.

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