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Прокуратура внесла представление заместителю губернатора Свердловской области из-за свалки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с несанкционированным размещением отходов на земельных участках в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Свердловской области.



«Согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» по УрФО, два земельных участка с размещенными на них отходами находятся в собственности Свердловской области, еще один земельный участок относится к категории земель, право государственной собственности на которые не разграничено. Соответственно, осуществление управления и предоставления указанных земельных участков находится в компетенции министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области», — говорится в сообщении.



По мнению надзорного ведомства, возложенная на министерство обязанность по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления исполняется не в полной мере. В связи с чем прокуратура области сегодня, 17 января 2020 года, в адрес заместителя губернатора Свердловской области внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.



Необходимо отметить, что в целях устранения выявленных нарушений прокуратура в октябре 2019 года в Кировский районный суд Екатеринбурга направила исковое заявление о возложении на министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также на администрацию Орджоникидзевского района обязанности очистить от захламления вышеуказанные земельные участки.



Очередное судебное заседание в Кировском районном суде Екатеринбурга назначено на 12 февраля 2020 года.



Рассмотрение вышеуказанного представления, ранее внесенного искового заявления, расследование органами полиции уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов», а также части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство», а также фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры региона.

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