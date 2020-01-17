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Академический район признали самым популярным у покупателей новостроек в Екатеринбурге
17 январь 2020 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Портал МЕТRTV.ru по результатам собственного исследования признал Академический район Екатеринбурга самым востребованным у покупателей жилья на первичном рынке.
Аналитики сайта изучили статистику публикации объявлений о продаже квартир в новостройках. В обзор вошли объекты, размещенные на портале через сервис автоматической выгрузки. По умолчанию принималось, что когда застройщик снимает какую-то квартиру из общей базы продаваемых объектов, это означает ее (квартиры) продажу.
Из рассмотрения были исключены объекты с аномально высоким количеством снятых объявлений. Вероятнее всего, завышенные показатели стали следствием технических сбоев. В итоге в общую статистику были включены новостройки, объемы продаж квартир в которых выглядят правдоподобно. В статистику попали объявления, снятые с публикации в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
Первое место в рейтинге заняло АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории. За последние четыре месяца компания реализовала 980 квартир. Второе и третье месте в рейтинге заняли жилые комплексы «Мичуринский» (237 квартир), «Хрустальные ключи» (187 квартир) от Группы ЛСР. На четвертом и пятом местах — ЖК «Татлин» (179 квартир) и «Парковый квартал» (173 квартиры) от компании PRINZIP.
Большой интерес покупателей жилья к Академическому району может быть связан с новым продуктом, который застройщик представил в квартале «Близкий», а также со строительством в районе новых социальных объектов — школ и детских садов. Они вводятся в эксплуатацию одновременно с жилыми домами.
Аналитики сайта изучили статистику публикации объявлений о продаже квартир в новостройках. В обзор вошли объекты, размещенные на портале через сервис автоматической выгрузки. По умолчанию принималось, что когда застройщик снимает какую-то квартиру из общей базы продаваемых объектов, это означает ее (квартиры) продажу.
Из рассмотрения были исключены объекты с аномально высоким количеством снятых объявлений. Вероятнее всего, завышенные показатели стали следствием технических сбоев. В итоге в общую статистику были включены новостройки, объемы продаж квартир в которых выглядят правдоподобно. В статистику попали объявления, снятые с публикации в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
Первое место в рейтинге заняло АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории. За последние четыре месяца компания реализовала 980 квартир. Второе и третье месте в рейтинге заняли жилые комплексы «Мичуринский» (237 квартир), «Хрустальные ключи» (187 квартир) от Группы ЛСР. На четвертом и пятом местах — ЖК «Татлин» (179 квартир) и «Парковый квартал» (173 квартиры) от компании PRINZIP.
Большой интерес покупателей жилья к Академическому району может быть связан с новым продуктом, который застройщик представил в квартале «Близкий», а также со строительством в районе новых социальных объектов — школ и детских садов. Они вводятся в эксплуатацию одновременно с жилыми домами.
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