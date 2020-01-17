Новости дня
Российские банки начали снижать требования к заемщикам по ипотеке
17 январь 2020 (13:30)
УрБК, Москва, 17.01.2020. Бюро кредитных историй (БКИ) фиксирует снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что, по мнению экспертов, может привести к увеличению финансовых рисков.
БКИ «Эквифакс» опубликовало итоги исследования динамики среднего скорингового балла по выдачам основных видов кредитов (кроме авто) с 2017 года по ноябрь 2019 года. Согласно системе скоринговых оценок «4Score», средние рейтинги по ипотеке и кредитам наличными в 2019 году практически сравнялись на отметке 744-745 баллов. Это означает, что требования банков к ипотечным клиентам за три года постоянно ослаблялись. Так, в начале 2017 года данные показатели находились на уровне 765 (-2,7%) и 759 баллов (-1,8%) соответственно.
Как уточняет «Коммерсантъ», таким образом кредитные организации продолжают активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
По мнению экспертов, такая практика может привести к росту финансовых рисков по ипотеке в будущем, особенно если произойдет снижение цен на недвижимость, что приведет к обесценению банковских залогов.
Вместе с тем снижающийся в 2017-2018 годах рейтинг по кредитам наличными в начале 2019 года переломил тренд и стал расти — банки начали ужесточать требования для улучшения качества кредитного портфеля еще до изменений регуляторных требований. При этом требования к клиентам, открывающим новые кредитные карты, традиционно являются наиболее либеральными, поскольку доходность кредитных карт позволяет компенсировать обычно повышенные кредитные риски, поэтому по кредиткам снижение среднего рейтинга является минимальным среди всех продуктов (-1,6%).
Как отмечают эксперты, больше всего снизился средний рейтинг по POS-кредитам — на 3,4% (до 726 баллов).
По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, кредитный рейтинг заемщиков в целом снижается уже три года.
«Качество входящего потока клиентов ухудшается более сильными темпами, чем качество выдаваемых кредитов. Можно предположить, что в 2020 году данное расхождение продолжит увеличиваться, так как снижение общего уровня процентных ставок не позволяет банками принимать на себя дополнительные риски», — уверен эксперт.
По мнению финансовых аналитиков, основные ужесточения ждут сегмент кредитов наличными как наиболее рискованных. «Именно в кредитах наличными более всего заметно снижение скорингового балла, что говорит об ухудшении качества заемщиков», — пояснил аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.
БКИ «Эквифакс» опубликовало итоги исследования динамики среднего скорингового балла по выдачам основных видов кредитов (кроме авто) с 2017 года по ноябрь 2019 года. Согласно системе скоринговых оценок «4Score», средние рейтинги по ипотеке и кредитам наличными в 2019 году практически сравнялись на отметке 744-745 баллов. Это означает, что требования банков к ипотечным клиентам за три года постоянно ослаблялись. Так, в начале 2017 года данные показатели находились на уровне 765 (-2,7%) и 759 баллов (-1,8%) соответственно.
Как уточняет «Коммерсантъ», таким образом кредитные организации продолжают активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.
По мнению экспертов, такая практика может привести к росту финансовых рисков по ипотеке в будущем, особенно если произойдет снижение цен на недвижимость, что приведет к обесценению банковских залогов.
Вместе с тем снижающийся в 2017-2018 годах рейтинг по кредитам наличными в начале 2019 года переломил тренд и стал расти — банки начали ужесточать требования для улучшения качества кредитного портфеля еще до изменений регуляторных требований. При этом требования к клиентам, открывающим новые кредитные карты, традиционно являются наиболее либеральными, поскольку доходность кредитных карт позволяет компенсировать обычно повышенные кредитные риски, поэтому по кредиткам снижение среднего рейтинга является минимальным среди всех продуктов (-1,6%).
Как отмечают эксперты, больше всего снизился средний рейтинг по POS-кредитам — на 3,4% (до 726 баллов).
По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, кредитный рейтинг заемщиков в целом снижается уже три года.
«Качество входящего потока клиентов ухудшается более сильными темпами, чем качество выдаваемых кредитов. Можно предположить, что в 2020 году данное расхождение продолжит увеличиваться, так как снижение общего уровня процентных ставок не позволяет банками принимать на себя дополнительные риски», — уверен эксперт.
По мнению финансовых аналитиков, основные ужесточения ждут сегмент кредитов наличными как наиболее рискованных. «Именно в кредитах наличными более всего заметно снижение скорингового балла, что говорит об ухудшении качества заемщиков», — пояснил аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За два года в России портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46%
- За два года в России портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46%
- Объем портфеля розничных кредитов в России сократился в годовом выражении более чем на 4%
- С начала 2012 года количество пользователей кредитных карт и POS-кредитов сократилось
- Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов из-за высокой закредитованности клиентов