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Российские банки начали снижать требования к заемщикам по ипотеке

УрБК, Москва, 17.01.2020. Бюро кредитных историй (БКИ) фиксирует снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что, по мнению экспертов, может привести к увеличению финансовых рисков.



БКИ «Эквифакс» опубликовало итоги исследования динамики среднего скорингового балла по выдачам основных видов кредитов (кроме авто) с 2017 года по ноябрь 2019 года. Согласно системе скоринговых оценок «4Score», средние рейтинги по ипотеке и кредитам наличными в 2019 году практически сравнялись на отметке 744-745 баллов. Это означает, что требования банков к ипотечным клиентам за три года постоянно ослаблялись. Так, в начале 2017 года данные показатели находились на уровне 765 (-2,7%) и 759 баллов (-1,8%) соответственно.



Как уточняет «Коммерсантъ», таким образом кредитные организации продолжают активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.



По мнению экспертов, такая практика может привести к росту финансовых рисков по ипотеке в будущем, особенно если произойдет снижение цен на недвижимость, что приведет к обесценению банковских залогов.



Вместе с тем снижающийся в 2017-2018 годах рейтинг по кредитам наличными в начале 2019 года переломил тренд и стал расти — банки начали ужесточать требования для улучшения качества кредитного портфеля еще до изменений регуляторных требований. При этом требования к клиентам, открывающим новые кредитные карты, традиционно являются наиболее либеральными, поскольку доходность кредитных карт позволяет компенсировать обычно повышенные кредитные риски, поэтому по кредиткам снижение среднего рейтинга является минимальным среди всех продуктов (-1,6%).



Как отмечают эксперты, больше всего снизился средний рейтинг по POS-кредитам — на 3,4% (до 726 баллов).



По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, кредитный рейтинг заемщиков в целом снижается уже три года.



«Качество входящего потока клиентов ухудшается более сильными темпами, чем качество выдаваемых кредитов. Можно предположить, что в 2020 году данное расхождение продолжит увеличиваться, так как снижение общего уровня процентных ставок не позволяет банками принимать на себя дополнительные риски», — уверен эксперт.



По мнению финансовых аналитиков, основные ужесточения ждут сегмент кредитов наличными как наиболее рискованных. «Именно в кредитах наличными более всего заметно снижение скорингового балла, что говорит об ухудшении качества заемщиков», — пояснил аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

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