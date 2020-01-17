Новости дня

В Челябинской области с 20 по 24 января из-за профилактических работ будет отключен телерадиосигнал

УрБК, Челябинск, 17.01.2020. По данным на сайте РТРС, в Челябинской области 20 января с 04.00 утра до 13.00 дня будут проводиться профилактические работы. В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.



Кроме этого, профработы запланированы также в Бакале и Вишневогорске 20-24 января с 07.30 до 15.00 общей продолжительностью не более 9 часов, а также в Кусе в период до 24 января с 07.00 до 15.00 общей продолжительностью не более 16 часов.



«20 января с 04.00 утра до 13.00 дня будут проводиться профилактические работы. В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Речь идет о телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ», а также трех радиоканалах: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Отключение связано с работами на государственном предприятии «Космическая связь», с которых на Землю передается цифровой сигнал, а затем по наземному эфирному вещанию распространяется до телевизоров жителей», ― уточняет ведущий инженер филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Морозов.



Также в Челябинском телецентре отмечают, что работы могут быть выполнены раньше указанного времени, но не позже 13.00.



Кроме того, на это время запланированы работы на электроснабжающей сети. В это время будет проходить проверка автоматического перехода передающего оборудования с основных источников электропитания на резервные, например, в случае отключения электроснабжения в районе города.



Специалисты Челябинского радиотелецентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиопередач.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:07</span><br /><strong>В Челябинской области с 20 по 24 января из-за профилактических работ будет отключен телерадиосигнал</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 17.01.2020. По данным на сайте РТРС, в Челябинской области 20 января с 04.00 утра до 13.00 дня будут проводиться профилактические работы. В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092620-v-chelyabinskoy-oblasti-s-20-po-24-yanvarya-iz-za-profilakticheskih-rabot-budet-otklyuchen-teleradiosignal.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: