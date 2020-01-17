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В Челябинской области с 20 по 24 января из-за профилактических работ будет отключен телерадиосигнал
17 январь 2020 (13:07)
УрБК, Челябинск, 17.01.2020. По данным на сайте РТРС, в Челябинской области 20 января с 04.00 утра до 13.00 дня будут проводиться профилактические работы. В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.
Кроме этого, профработы запланированы также в Бакале и Вишневогорске 20-24 января с 07.30 до 15.00 общей продолжительностью не более 9 часов, а также в Кусе в период до 24 января с 07.00 до 15.00 общей продолжительностью не более 16 часов.
«20 января с 04.00 утра до 13.00 дня будут проводиться профилактические работы. В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Речь идет о телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ», а также трех радиоканалах: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Отключение связано с работами на государственном предприятии «Космическая связь», с которых на Землю передается цифровой сигнал, а затем по наземному эфирному вещанию распространяется до телевизоров жителей», ― уточняет ведущий инженер филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Морозов.
Также в Челябинском телецентре отмечают, что работы могут быть выполнены раньше указанного времени, но не позже 13.00.
Кроме того, на это время запланированы работы на электроснабжающей сети. В это время будет проходить проверка автоматического перехода передающего оборудования с основных источников электропитания на резервные, например, в случае отключения электроснабжения в районе города.
Специалисты Челябинского радиотелецентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиопередач.
Кроме этого, профработы запланированы также в Бакале и Вишневогорске 20-24 января с 07.30 до 15.00 общей продолжительностью не более 9 часов, а также в Кусе в период до 24 января с 07.00 до 15.00 общей продолжительностью не более 16 часов.
«20 января с 04.00 утра до 13.00 дня будут проводиться профилактические работы. В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Речь идет о телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ», а также трех радиоканалах: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Отключение связано с работами на государственном предприятии «Космическая связь», с которых на Землю передается цифровой сигнал, а затем по наземному эфирному вещанию распространяется до телевизоров жителей», ― уточняет ведущий инженер филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Морозов.
Также в Челябинском телецентре отмечают, что работы могут быть выполнены раньше указанного времени, но не позже 13.00.
Кроме того, на это время запланированы работы на электроснабжающей сети. В это время будет проходить проверка автоматического перехода передающего оборудования с основных источников электропитания на резервные, например, в случае отключения электроснабжения в районе города.
Специалисты Челябинского радиотелецентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиопередач.
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