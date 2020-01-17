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Спрос на покупку готового бизнеса в Екатеринбурге в прошлом году сократился на 11%

17 январь 2020 (12:24)

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Спрос на покупку готового бизнеса в Екатеринбурге в 2019 году сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании портала «Авито».

Число желающих продать готовый бизнес в городе также снизилось: количество объявлений о его продаже сократилось на 15% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.

«Самым дорогим бизнесом по итогам года, как и в 2018 году, оказались сельхозкомпании со средней ценой 11,6 млн руб. На втором месте — строительные компании стоимостью около 8,2 млн руб., причем они лидируют и по темпам роста цены: плюс 8% за год. Замыкают тройку лидеров по ценам производственные предприятия со средней ценой около 6,3 млн руб. Подешевели сильнее всего интернет-магазины (на 48% по сравнению с 2018 годом)», — говорится в сообщении.

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