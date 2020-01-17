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Жителя Санкт-Петербурга сняли с авиарейса Челябинск — Москва из-за конфликта с бортпроводниками
17 январь 2020 (11:26)
УрБК, Челябинск, 17.01.2020. Жителя Санкт-Петербурга сняли с авиарейса Челябинск — Москва из-за конфликта с бортпроводниками. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«16 января в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна рейса Челябинск — Москва, готовящегося к вылету, требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что у жителя города Санкт-Петербурга во время посадки пассажиров произошел конфликт с бортпроводниками, в ходе которого он выражался грубой нецензурной бранью, мешая другим пассажирам и работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», — говорится в сообщении.
49-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
«16 января в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна рейса Челябинск — Москва, готовящегося к вылету, требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что у жителя города Санкт-Петербурга во время посадки пассажиров произошел конфликт с бортпроводниками, в ходе которого он выражался грубой нецензурной бранью, мешая другим пассажирам и работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», — говорится в сообщении.
49-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
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